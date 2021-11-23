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Васильева рассказала, как у Гаркалина оторвался тромб прямо на сцене

Шоу-бизнес

Татьяна Васильева объяснила, что Валерий Гаркалин отличался слабым здоровьем. Актриса вспомнила, как в их совместном спектакле у артиста случился инфаркт.

Васильева рассказала, как у Гаркалина оторвался тромб прямо на сцене

Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" рассказала, как Гаркалин пережил клиническую смерть.

Татьяна Васильева много работала с Гаркалиным на одной сцене. Актриса объяснила, что Валерий с детства был инвалидом из-за разной длины ног.

В 2008 году у Гаркалина прямо во время спектакля оторвался тромб. Инфаркт привёл к клинической смерти.

"Это для меня такой удар. Я думала, что он не умрет так. Два раза он умирал у меня на руках. Мы играем спектакль. Я никогда не видела, что такое инфаркт. Тут он говорит: "Масечка". Встает на колени и ползёт со сцены. Кричит от боли. У него просто рвалось сердце. Я его перекрестила, и его увезли", — рассказала Васильева в эфире Первого канала.

Медики тогда сумели вернуть актёра к жизни, несмотря на то, что сердце актёра останавливалось.

Васильева отметила,  она верила в то, что Гаркалин сможет победить коронавирус.

20 ноября звезда фильма "Ширли-мырли" ушёл из жизни в реанимации в больнице в Коммунарке. Лёгкие 67-летнего мужчины были сильно повреждены. У него развился пневмоторакс. Внутренние органы стали отказывать один за другим.

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Умер Валерий Гаркалин
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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