Татьяна Васильева объяснила, что Валерий Гаркалин отличался слабым здоровьем. Актриса вспомнила, как в их совместном спектакле у артиста случился инфаркт.
Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" рассказала, как Гаркалин пережил клиническую смерть.
Татьяна Васильева много работала с Гаркалиным на одной сцене. Актриса объяснила, что Валерий с детства был инвалидом из-за разной длины ног.
В 2008 году у Гаркалина прямо во время спектакля оторвался тромб. Инфаркт привёл к клинической смерти.
"Это для меня такой удар. Я думала, что он не умрет так. Два раза он умирал у меня на руках. Мы играем спектакль. Я никогда не видела, что такое инфаркт. Тут он говорит: "Масечка". Встает на колени и ползёт со сцены. Кричит от боли. У него просто рвалось сердце. Я его перекрестила, и его увезли", — рассказала Васильева в эфире Первого канала.
Медики тогда сумели вернуть актёра к жизни, несмотря на то, что сердце актёра останавливалось.
Васильева отметила, она верила в то, что Гаркалин сможет победить коронавирус.
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