Валерий Гаркалин скончался в реанимации от COVID-19

Актёр Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Народный артист России поступил к больницу в Коммунарку в октябре этого года. Динамика болезни звезды фильма "Ширли-мырли" была отрицательная. Сообщалось, что поражения лёгких артиста достигало 85%.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 19 ноября состояние Гаркалина резко ухудшилось.

"На фоне коронавируса у него развился пневматоракс, а потом внутренние органы стали отказывать один за другим. Актёр умер в 00.30", — пишет ТГ-канал.

в 2008 году у артиста случился обширный инфаркт прямо на сцене. Он перенес отрыв тромба и клиническую смерть. Через полгода у актёра произошёл второй инфаркт.

В 2008-м Гаркалину звание народного артиста России. Зрители помнят актёра по комедии "Ширли-мырли" Владимира Меньшова, который также стал жертвой COVID-19. Режиссёр умер 5 июля 2021 года.

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