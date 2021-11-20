EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Польше заявили, что мигранты с помощью белорусских силовиков атакуют границу
Посольство РФ в США оценило слова Псаки о мирном разрешении конфликта в Донбассе
В Оренбуржье инвалид-колясочник на четвереньках полз к врачу в больнице
Политик рассказал о сценарии госпереворота в России
Кто должен отвечать за смерть питомца в ветклинике, рассказала врач-фелинолог
Российские бизнесмены предлагают снимать ограничения по COVID-19
Разведка США: осталось мало времени, чтобы помешать "вторжению" РФ на Украину
Гинцбург рассказал, почему даже среди врачей есть антипрививочники
Десятки Tesla заблокировались из-за сбоя севрверов

Валерий Гаркалин скончался в реанимации от COVID-19

Шоу-бизнес

Актёр Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Валерий Гаркалин скончался в реанимации от COVID-19

Народный артист России поступил к больницу в Коммунарку в октябре этого года. Динамика болезни звезды фильма "Ширли-мырли" была отрицательная. Сообщалось, что поражения лёгких артиста достигало 85%.

Как сообщает Telegram-канал Mash, 19 ноября состояние Гаркалина резко ухудшилось.

"На фоне коронавируса у него развился пневматоракс, а потом внутренние органы стали отказывать один за другим. Актёр умер в 00.30", — пишет ТГ-канал.

в 2008 году у артиста случился обширный инфаркт прямо на сцене. Он перенес отрыв тромба и клиническую смерть. Через полгода у актёра произошёл второй инфаркт.

В 2008-м Гаркалину звание народного артиста России. Зрители помнят актёра по комедии "Ширли-мырли" Владимира Меньшова, который также стал жертвой COVID-19. Режиссёр умер 5 июля 2021 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"На сцену в маске выходил": лежащий в реанимации Валерий Гаркалин очень боялся заразиться COVID-19
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
В Польше заявили, что мигранты с помощью белорусских силовиков атакуют границу
Валерий Гаркалин скончался в реанимации от COVID-19
Посольство РФ в США оценило слова Псаки о мирном разрешении конфликта в Донбассе
В Оренбуржье инвалид-колясочник на четвереньках полз к врачу в больнице
Политик рассказал о сценарии госпереворота в России
Кто должен отвечать за смерть питомца в ветклинике, рассказала врач-фелинолог
Российские бизнесмены предлагают снимать ограничения по COVID-19
Симоньян возмутили комментарии про её ноги: "Срочно всем искать ноги Марго"
Разведка США: осталось мало времени, чтобы помешать "вторжению" РФ на Украину
Гинцбург рассказал, почему даже среди врачей есть антипрививочники
Популярное
Мир. Новости мира
Блащак: мигранты изменили тактику и продолжают штурмовать границу

Польша заявила о новых попытках штурма границы со стороны Белоруссии.

Блащак: мигранты изменили тактику и продолжают штурмовать границу
Анне Вески рассказала, на каких языках говорят в Эстонии
Шоу-бизнес
Анне Вески рассказала, на каких языках говорят в Эстонии
Криптовалюты
Песков рассказал, как предотвратить миграционный кризис на границе
Здоровье
Врач Фадеев рассказал, кто не заболеет коронавирусом даже без масок
Ирина Шлионская Изучением НЛО при Брежневе занимался "особый отдел" Ирина Шлионская Мирослава Димитрова-Козлеков Второй тур президентских выборов в Болгарии: продолжающийся политический кризис и американское влияние Мирослава Димитрова-Козлеков Любовь Степушова Зачем Румен Радев объявил Крым российским Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Соседка о бедственном положении Хлебниковой: "Сиделку не могла оплатить"
Происшествия
Путин наградил жительницу Екатеринбурга за спасение утопающих посмертно
Доцент РУДН Вознесенский рассказал, когда ревакцинация неопасна
Здоровье
Доцент РУДН Вознесенский рассказал, когда ревакцинация неопасна
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников