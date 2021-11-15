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Собчак рассказала о дворцах и почему ей сложно в мире "жаворонков"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая и журналист Ксения Собчак призналась, что живёт "скромно" по мере своего заработка. По словам светской львицы, хейтеры думают, что у неё огромное состояние, но это не так.

Собчак рассказала о дворцах и почему ей сложно в мире "жаворонков"

По словам Ксении, проблема в том, что недоброжелатели часто упрекают её в больших гонорарах. Но она считает, что скрывать собственный заработок нет смысла.

"У меня хватило бы мозга понравиться таким людям, для этого достаточно сказать в интервью "Татлеру", что бриллианты мне не нужны — только больные дети, журналистские расследования и жизнь в маленьком таунхаусе за городом. Хотя у меня нет ни дворцов, ни недвижимости за рубежом. Я по своим заработкам скромно живу", — пояснила ведущая Tatler.

Собчак объяснила, что наравне с любовью к деньгам, у неё стойкая "нелюбовь" к общепринятому графику.

"Не стала делать карьеру в МИДе. Я туда после МГИМО попала на практику и очень страдала. Вставать в восемь утра — это дискриминация, о которой никто не говорит. Почему мир сделан 70 процентами людей-жаворонков?", — пожаловалась Собчак.

Телеведущая подчеркнула, что даже ради больших денег не станет "соглашаться" на ранний подъём.

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Как Живет Ксения Собчак и Сколько Она Зарабатывает
Автор: Екатерина Широкова
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