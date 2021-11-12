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Собчак высмеяла подругу Тимати из-за родинок, "помогающих стать богатой"

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак сделала пародию на видео возлюбленной рэпера Тимати Саши Дони, которая искренне уверена в том, что родинки в определённых местах помогают разбогатеть.

Собчак высмеяла подругу Тимати из-за родинок, "помогающих стать богатой"

Саша Дони открыла своим подписчикам секрет финансового успеха в жизни:

"Когда мне было 10 лет, я посмотрела передачу, в которой рассказывалось о том, что родинки появляются в течение всей нашей жизни и каждая имеет своё значение".

Модель рассказала, что всегда рисовала себе на шее справа родинку, потому что верила, что она принесёт ей богатство.

Собчак сняла шуточное видео в сторис своего Instagram на эту тему. Она попросила подписчиков рассмотреть, нет ли у неё, случайно, на шее родинок:

"Ребят, посмотрите, нет ли у меня там родинок. А то богатства мне, конечно, не видать".

В конце октября Собчак снялась на обложке модного журнала в непривычном для себя образе, с длинными нарощенными волосами, солнцезащитных очках и чёрном открытом топе. Фанаты сообщили ведущей, что она на этом фото сама на себя не похожа из-за нехарактерного для себя образа и большого количества фотошопа.

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Как Живет Ксения Собчак и Сколько Она Зарабатывает
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
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