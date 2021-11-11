Собчак показала, чем кормит сына Платона на отдыхе в Дубае

Ксения Собчак после своего юбилея отправилась отдыхать с сыном Платоном в Дубай. Наследник звезды удивил мать своими скромными гастрономическими предпочтениями. Мальчик остался равнодушен к изысканным угощениям, выбрав еду простых россиян.

Четырёхлетний сын Ксении Собчак от актёра Максимf Виторгана сейчас отдыхает со звёздной родительницей в Объединённых Арабских Эмиратах. Мать с сыном проводzт время на пляже, куда ребёнок взял свои любимые игрушки — кубик Рубика и гоночные машинки.

Журналистка сняла на видео шикарный стол с деликатесами. Мальчик же не был впечатлён красивыми блюдами, предпочитая кушать жареную картошку. Ребёнок макал картошку в соевый соус и с аппетитом поедал угощение.

Собчак такие вкусовые предпочтения сына удивили. Она поинтересовалась у Платона, чем ему так понравился картофель.

"Потому что он вкусный", — объяснил наследник знаменитости.

Примечательно, что и дома Платон не притязателен в еде. Мальчик ранее заявлял, что его любимым блюдом является гречка с котлеткой.

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