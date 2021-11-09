Ксения Собчак заявила о своём желании иметь второго ребёнка

Телеведущая Ксения Собчак, отметившая 5 ноября день рождения, записала большое интервью с Дмитрием Борисовым, показ которого было решено разделить на два выпуска передачи "Пусть говорят", выходящей на Первом канале. Первый выпуск зрители уже посмотрели. В своём интервью звезда затронула и личные темы.

Бывшая ведущая "Дома-2" призналась, что мечтала отпраздновать свой юбилей с размахом, но ей пришлось всё отменить из-за смертельного ДТП в Сочи со своим участием. В тот день автомобиль, в котором находилась Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с едущем в противоположном направлении машиной. В той аварии пассажир другой машины погиб, а сама телеведущая не пострадала и быстро покинула место происшествия.

Собчак поделилась и сокровенным, признавшись, что вновь хотела бы испытать радость материнства.

"Будет — значит будет. Я бы, наверное, хотела, да. Я очень изменила своё мнение об этом всём после рождения Платона".

В прошлом звезда категорически не хотела иметь детей, но после того, как у неё родился сын в браке с Максимом Виторганом, она по-другому стала относиться к детям.

Телеведущая уточнила, что пока она не беременна, но будет рада, если это произойдёт.

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