Ротару припомнили все грехи: "Поддерживает Украину и выступает в России"

Нападки на Софию Ротару активизировались после того, как её сестра Аурика Ротару заявила, что певица ждёт возвращения Крыма.

София Ротару избегает посещать Крым. Ей пришлось закрыть свой гостиничный комплекс на полуострове и выставить отель "Софию" на продажу.

Младшая сестра народной артистки России заявила, что София Михайловна выбрала выжидательную позицию, надеясь на то, что Крым снова войдёт в состав Украины.

"Там закрыли все. Закрыли все и стоит. До лучших времен. Ждем возвращения Крыма", — отметила родственница Ротару в шоу "Ужин с Дороти" на YouTube-канале DOROTYE.

При этом артистке ставят в вину и то, что она посещает Россию с выступлениями.

Особенно активные нападки посыпались на певицу после того, как другая сестра Софии Ротару Лидия Хлябич заявила, что вся её семья помогает украинским военным, проводящим операцию в Донбассе.

"Чем можем — помогаем: через наш местный горисполком отдали свою машину "Ниву" в АТО, нам потом прислали видео, что она действительно доставлена до пункта назначения. Еще я сто двадцать банок своего варенья отправила туда же", — приводит слова родственницы артистки "Рамблер"

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