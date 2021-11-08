Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму

Сестра Софии Ротару рассказала, почему певица забросила гостиницу "Вилла София" в Ялте.

София Ротару, которая уже несколько лет не появляется на полуострове Крым, выставила на продажу свой шикарный отель. Гостиница была оценена в 25 млн евро. Желающих купить недвижимость за такую сумму пока не нашлось.

Сестра исполнительницы хита "Хуторянка" Аурика объяснила, что "Вилла София" сейчас не работает.

"Последний раз я была в Крыму в 2012 году. Тогда проводился музыкальный фестиваль. И насколько я знаю, Соня уже лет пять или шесть не была в Крыму", — отметила сестра артистки в шоу "Ужин с Дороти" на YouTube-канале DOROTYE.

Гостиница перестала функционировать.

"Там закрыли всё. Закрыли всё и стоит. До лучших времён. Ждём возвращения Крыма", — объяснила родственница народной артистки СССР.

Ротару живет в окрестностях Киева, в Конча-Заспе, в собственном особняке с сыном и невесткой. Внучка певицы учится в США, а её внук уже получил образование.

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