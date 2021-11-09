Главный редактор RT Маргарита Симоньян поведала, как решили бороться с антипрививочниками в республике Сингапур. Журналистка задалась вопросом, когда в России будут принимать подобные меры.

Маргарита Симоньян объяснила, что борьба с антивакcерами набирает обороты.

"Сингапур не будет оплачивать невакцинированным лечение от коронавируса. Исключение сделают для детей и людей с медотводами", — пишет телеведущая в своём Telegram-канале.

Журналистка отметила, что пойти на столь радикальный шаг власти Сингапура вынудила статистика.

"Большую часть коек в коронавирусных больницах занимают непривитые граждане, которые еще и тяжело переносят болезнь. Финансовые ресурсы и силы медработников не бесконечны, поэтому и начал работать принцип: не хочешь прививаться — будь готов заплатить за это. Интересно, решатся ли когда-нибудь на подобный шаг российские власти? — пишет Симоньян.

Подписчики главы RT выразили своё мнение на этот счёт.

"Если уж государство решится на окончательный развод со своим населением (эдак с существенной его частью), то пусть и от страховых взносов освобождают";

"Всё завит от того, как власть относится к народу. Захочет сберечь его, пойдёт по пути Сингапура. Если нет, будут по-прежнему сопли жевать", — писали в Сети.