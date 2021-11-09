EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Володин отчитал депутатов за то, что они не ставят прививки от COVID-19
Попова: рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 61 регионе РФ
В Госдуме ответили на слова Кулебы о торможении Россией "нормандского процесса"
Янковский заявил о нелюбви бывшего худрука МХТ им. Чехова к приглашённым актёрам
Мурашко заявил о переломе ситуации с коронавирусом в РФ
Милонов оценил идею запретить кино с "сексуальными девиациями"
ЕС приостановил упрощённый визовый режим для белорусских чиновников
Польша выстроила напротив лагеря мигрантов боевую технику
Bild: Путин и Эрдоган помогают Лукашенко в атаке на Евросоюз

Симоньян рассказала о перспективном способе борьбы с антиваксерами

Шоу-бизнес

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поведала, как решили бороться с антипрививочниками в республике Сингапур. Журналистка задалась вопросом, когда в России будут принимать подобные меры.

Симоньян рассказала о перспективном способе борьбы с антиваксерами

Маргарита Симоньян объяснила, что борьба с антивакcерами набирает обороты.

"Сингапур не будет оплачивать невакцинированным лечение от коронавируса. Исключение сделают для детей и людей с медотводами", — пишет телеведущая в своём Telegram-канале.

Журналистка отметила, что пойти на столь радикальный шаг власти Сингапура вынудила статистика.

"Большую часть коек в коронавирусных больницах занимают непривитые граждане, которые еще и тяжело переносят болезнь. Финансовые ресурсы и силы медработников не бесконечны, поэтому и начал работать принцип: не хочешь прививаться — будь готов заплатить за это. Интересно, решатся ли когда-нибудь на подобный шаг российские власти? — пишет Симоньян.

Подписчики главы RT выразили своё мнение на этот счёт.

"Если уж государство решится на окончательный развод со своим населением (эдак с существенной его частью), то пусть и от страховых взносов освобождают";

"Всё завит от того, как власть относится к народу. Захочет сберечь его, пойдёт по пути Сингапура. Если нет, будут по-прежнему сопли жевать", — писали в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почти в двадцати регионах России вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда групп граждан.
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Милонов оценил идею запретить кино с "сексуальными девиациями"
ЕС приостановил упрощённый визовый режим для белорусских чиновников
Галкин снял милый клип в древне Грязь: "Смотри что случилось, пока ты спала"
Польша выстроила напротив лагеря мигрантов боевую технику
Будённая прокомментировала слова Васильевой о романе с Державиным
Bild: Путин и Эрдоган помогают Лукашенко в атаке на Евросоюз
Специалист Минздрава рассказал, как правильно носить маски на улице
Гузеева сделала оптимистичный прогноз, наблюдая за птицами
Песков: в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте
Врач из Великобритании объяснила, почему привитые пациенты умирают от COVID-19
Популярное
Здоровье
В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины

Председатель профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков ответил, часто ли госпитализируют привитых от коронавируса людей, а также назвал побочный эффект вакцины, который может быть смертельным.

В профсоюзе сотрудников "скорой" рассказали об опасном побочном эффекте вакцины
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
Мир. Новости мира
Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши
Шоу-бизнес
Сестра Ротару объяснила, почему певица бросила свою виллу в Крыму
Здоровье
Малышева объяснила, какую российскую вакцину из трёх лучше выбрать
Любовь Степушова НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией Любовь Степушова Ирина Шлионская Мозг подключат к компьютеру напрямую Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Потушить солнце: стартовал новый проект Билла Гейтса? Дмитрий Соколов
Здоровье
Сколько при COVID-19 может держаться высокая температура, рассказал терапевт
Мир. Новости мира
"Лучше замерзать, чем договариваться с Россией" — Кулеба
НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией
Мир. Новости мира
НАТО не поможет Польше в конфликте с Белоруссией
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников