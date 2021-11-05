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В Севастополе прошла акция против антипрививочников

Здоровье

В Севастополе состоялся флешмоб, призывающий не слушать антипрививочников. В рамках акции манекены врачей обращали внимание граждан на важность вакцинации против коронавируса.

В Севастополе прошла акция против антипрививочников

О том, как проходил флешмоб, РИА Новости рассказал его организатор Юрий Пефтиев. Главной целью акции было привлечение населения к вакцинации. Оригинальным решением стало использование фотоманекенов врачей, их установили в торговых центрах. В руках у них были таблички с призывами: "Не слушай антиваксеров. Вакцинируйся", "Выбери жизнь. Вакцинируйся" и другие.

Пефтиев сделал акцент на том, что единственный способ победить вирус — это массовая вакцинация граждан. Он заметил, что результат борьбы с инфекцией зависит от каждого.

Ранее Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты, осудил медиков скорой помощи в Еврейской автономной области, которые отказались вакцинироваться и уволились.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Елена Андреева
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