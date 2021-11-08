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Лолита назвала Цекало "маленьким и толстеньким мужиком"

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Певица Лолита Милявская и её бывший супруг Александр Цекало не смогли после расставания остаться в хороших отношениях. У каждого из них своя личная и профессиональная жизнь, и они тараются не вспоминать друг о друге.

Лолита назвала Цекало "маленьким и толстеньким мужиком"

Лолита Милявская решила сделать исключение и рассказала на канале НТВ в шоу "Суперстар", как начинала свой творческий путь с бывшим мужем:

"Есть один год, который у меня напрочь вылетел из памяти. Это был 1987 год, год рождения кабаре-дуэта "Академия". Я, честно говоря, даже не помню, с кем у меня там и что было, но "Википедия" напомнила, что был такой маленький и толстенький мужик".

Зрителей повеселило такое воспоминание, несмотря на то, что бывший супруги не вместе уже с 2000 года. После их развода прекратил своё существование и их творческий дуэт.

Лолита была замужем 5 раз. Сейчас её сердце тоже занято, но выходить замуж она пока не спешит.

Александр Цекало уже три года находится в браке с художницей Дариной Эрвин, с которой в настоящее время живёт в США.

 

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Автор: Светлана Нерадовская
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