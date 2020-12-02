Лолита Милявская призналась, что её тошнит от "голубых огоньков"

Исполнительница уверена, что формат новогодних телепередач безнадёжно устарел.

Милявская не верит в искренность звёзд, создающих россиянам новогоднее настроение. По её убеждению, улыбки участников программы натянуты и наиграны.

Съемки "голубых огоньков" начинаются задолго до наступления Нового года. Шоуменам приходится имитировать главный зимний праздник, стараясь убедить аудиторию в том, что они вместе со зрителями радуются наступлению Нового года. На самом же деле звёздам приходится прилагать немалые усилия, чтобы создать вокруг себя праздничное настроение.

Певица укорила телевизионщиков в том, что они не желают улавливать модные тенденции и переформатироваться.

"В какой-то момент жизни ты понимаешь, что тебя от этого тошнит", — поделилась Лолита Милявская в беседе с Антоном Беляевым в "Яндекс.Эфире".

Ирина Аллегрова, напротив, считает, что голубые огоньки — жанр, который не терпит модернизации. По мнению Ирины Александровны, новогодние огоньки стали уже классикой жанра. Возрастная аудитория, которая является главным зрителем данных передач, по словам певицы, негативно воспримет изменение формата "голубых огоньков".