Личный стилист укорила Дюжева за бестактность в адрес Юдашкина

Дмитрий Дюжев отличился на показе модельера Валентина Юдашкина. На празднике звезда "Бригады" неожиданно заговорил о неизбежности смерти гения. В контексте онкологической болезни знаменитого кутюрье слова актёра прозвучали жестоко. Личный стилист Дюжева упрекнула артиста за неуместную речь.

Почему-то на модном показе Валентина Юдашкина Дмитрий Дюжев решил поговорить о смерти. С учётом того, что 58-летний модельер уже несколько лет борется с тяжёлой формой онкологии, такая тема показалась окружающим бестактной.

Личный стилист артиста Елена Червова не одобрила слова Дюжева.

"Дмитрий — очень приятный человек, клиент. Мне было классно и просто с ним работать. В данной ситуации я не считаю правильным говорить такие слова в адрес Валентина, особенно на его же показе. У Валентина сейчас невероятно трудная ситуация в жизни, он борется с болезнью. Его стоит поддержать, а не говорить о возможной кончине", — цитирует слова Червовой WomanHit. ru.

Впрочем, в словах Дюжева не было никакой конкретики. Звезда театра и кино говорил о скоротечности человеческой жизни, упоминая, однако, возможную скорую смерть некого гения.

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