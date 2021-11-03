Дмитрий Дюжев оконфузился на модном показе Юдашкина

Звезда сериала "Бригада" Дмитрий Дюжев некорректно выразился о болезни Валентина Юдашкина. Известный кутюрье борется с раком пищевода. В этой ситуации слова Дюжева прозвучали довольно жестоко.

Дмитрий Дюжев с супругой приехали поздравить знаменитого модельера с новой коллекцией.

Перед показом артист высказался о состоянии здоровья 58-летнего кутюрье, который уже пять лет борется с онкологией. У гуру моды диагностировали опухоль в почке и метастазы в головном мозге.

"Все живём одним днём. Тот день, когда перейдём в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь ещё — неизвестно …" — сказал Дмитрий в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Свидетели инцидента сообщают, что Дюжеву пришлось покинуть мероприятие, так как его слова якобы показались неуместными модельеру и его супруге.

Юдашкин перенёс несколько операций и курсов химиотерапии. Несмотря на болезнь, кутюрье много работает и путешествует.

Интернет-пользователи не увидели в словах Дюжева ничего оскорбительного

"Увидимся ли мы когда-нибудь, ещё неизвестно. По сути, он мог и про себя говорить, что его не станет, человек говорит про то, что мы сегодня есть, а завтра нет. Что тут обидного", — недоумевают в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.