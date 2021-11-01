Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин рассказал историю из своей жизни, когда его привлекли к уголовной ответственности за огромные гонорары за концерты. Каким-то образом в этой истории, по словам Разина, якобы была замешена Алла Пугачёва.
Снова и снова всплывают странные истории о всемогуществе Примадонны. Пугачёва в этих рассказах предстоит этаким злым гением, вершащим судьбы других артистов.
К обиженным голосам присоединилась Ангелина Вовк, которая считает, что Алла Пугачёва поступила с ней не совсем справедливо, лишив её возможности вести "Песню года".
Этот эпизод удивил Андрея Разина.
"То, что сегодня Ангелина Вовк говорит в программе российского телевидения о том, что её выгнали из "Песни года" из-за Аллы Борисовны Пугачевой — это стало для меня откровением", — пишет продюсер в своём Instagram-аккаунте.
Вспоминает основатель "Ласкового мая" и то, как его притесняли.
"Многие спрашивают у меня, как я отношусь к информации о том, что последние 10-15 лет все говорят про Аллу Борисовну Пугачеву, что в советские времена, благодаря своим высоким связям в ЦК КПСС, министерстве культуры, а также генеральной прокуратуре она решала вопросы с неугодными ей людьми и многих артистов не допускала на телевидение", — пишет Разин.
Продюсер отмечает, что его вообще хотели посадить за чрезмерно успешную деятельность на эстраде.
"В моём случае 20 марта 1990 г. они с тогдашним министром культуры СССР Николаем Губенко потребовали от Николая Рыжкова, чтобы он надавил на генерального прокурора и меня привлекли к уголовной ответственности за то, что я, не имея музыкального профессионального образования, получаю с каждого своего концерта по 10 000 руб., а Елена Образцова, народная артистка СССР, Герой социалистического труда, в Большом театре получала в месяц около 1400 руб", — пишет Разин.
Глава "Ласкового мая" отмечает, что и сам боролся с конкурентами, поэтому не склонен никого судить.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Алексей Пушков посоветовал экс-главкому НАТО подумать над тем, как руководство альянса довело до того, что блок "утратил все контакты с Россией".