Пугачёва забрала ребёнка у неблагополучного родственника

Родного брата Аллы Пугачёвой Евгения уже нет в живых. Сын брата Влад доставил семье Примадонны много горя. Парень употреблял запрещённые вещества со своей возлюбленной, поэтому рождённый от этого союза ребёнок находился под угрозой. Народная артистка СССР забрала мальчика и позаботилась о его будущем.

Малыша Алла Пугачёва передала на воспитание в семью своего личного водителя. Об этой истории вспомнили в программе "Звёзды сошлись" на НТВ.

Гости передачи дискутировали на эту тему.

Певец Шура похвалил Пугачёву за добрый поступок.

"Я хорошо, знаю эту ситуацию. Племянник Пугачевой совершенно конченный человек, видно, что он не сможет достойно воспитывать сына", — сказал Шура.

Поэтесса Лариса Рубальская и певица Катя Семёнова считают, что мальчику лучше находиться рядом с родными людьми.

Бывшая домработница Аллы Пугачёвой встала на защиту Примадонны, которую назвала доброй и отзывчивой.

Примечательно, что племянник артистки сумел преодолеть пагубную зависимость. Он женился вновь. Супруга родила ему дочь. Алла Борисовна подарила Владу и его семье квартиру в престижном районе Москвы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.