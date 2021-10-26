Помощница Эдиты Пьехи рассказала, чем занимается певица на самоизоляции

Стас Пьеха в одном из интервью рассказал, что у его знаменитой бабушки Эдиты Пьехи имеются проблемы с ногами. Помощница певицы поведала, как живёт легендарная артистка.

Помощница певицы Нина Чувашова рассказала, как проводит часы досуга Эдита Станиславовна.

В интервью с Москвой 24 Чувашова объяснила, что певица любит просматривать записи выступлений со своим участием.

84-летняя Эдита Пьеха избегает появляться на публике из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В начале 2021 года в передаче Андрея Малахова артистка объяснила, что "устала от сцены".

По словам Чувашовой, Эдита Пьеха живет в своем особняке под Санкт-Петербургом. Из-за опасности заразиться коронавирусной инфекцией певица далеко от дома не уезжает. Гостей исполнительница тоже не принимает в целях безопасности.

"Живет как все, переживает за страну, за коронавирус, смотрит телевизор, выходит на воздух, когда погода хорошая. Нормально все, нормально. Согласно возрасту, погоде и обстановке, все хорошо", — цитирует слова представительницы артистки Москва 24

Оценила певица и плоды технического прогресса в виде интернета. Она с большим наслаждением смотрит записи с её участием, выложенные в сеть.

Эдита Станиславовна отмечает, что она хорошо пела. Сейчас с вокалом певица попрощалась. О выходе на сцену она даже не помышляет.

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