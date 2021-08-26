Эдита Пьеха высказалась об инциденте с избитым правнуком

В громкий скандал вмешалась также Эдита Пьеха. Народная артистка СССР не выдержала и прокомментировала конфликтную ситуацию.

84-летняя Эдита Пьеха давно покинула сцену. Легендарная артистка испытывает проблемы со здоровьем, поэтому предпочитает тихую жизнь, однако история с избиением наследника Стаса Пьехи заставила и её выйти из тени.

Началось всё с того, что соседка по даче экс-супруги Стаса Пьехи наказала семилетнего Петю за порчу надувного бассейна. Напала на ребёнка супруга известного футбольного арбитра Ирина Безбородова. По словам мамы мальчика, Петя получил серьёзную травму головы.

Эдита Пьеха долгое время не вмешивалась в конфликт, однако заявления Безбородовой заставили и её прокомментировать инцидент.

"Я не знаю, кто прав, а кто виноват. Меня там не было. Петя, по словам Безбородовой, псих и беспризорник. Но это ложь. Он приезжает ко мне с мамой и бабушкой. Он нормальный и ухоженный ребёнок, часто звонит бабе Дите", — прокомментировала ситуацию Эдита Станиславовна.

Певица отмечает, что поддерживает тёплые отношения с внуками и правнуками. Наследники часто общаются со знаменитой бабушкой по телефону, а также гостят у неё на каникулах.

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