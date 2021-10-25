Галкин показал, как проводит тихие вечера в компании Пугачёвой

Максим Галкин показал подписчикам, как он в компании Аллы Пугачёвой и детей-двойняшек наслаждается домашним уютом. Беседы в звёздной семье посвящены диетам и правильному питанию.

Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте в разделе сторис видео, снятое в гостиной замка в деревне Грязь. На кадрах царит семейная идиллия.

Гарри Галкин с аппетитом поедает хлеб. Мальчик искренне не понимает, почему нужно отказываться от этого полезного продукта.

Ребёнок спрашивает знаменитую маму, почему она присылает ему информацию о том, как перестать употреблять в пишу хлеб. Алла Борисовна настаивает на отказе от хлебобулочных изделий.

Из этого диалога становится понятно, что Примадонна исключила из своего рациона хлеб, заботясь, вероятно, о фигуре. Это певица советует сделать и своим детям.

Гарри объяснил, что он ест бездрожжевой хлеб, так как ему нельзя дрожжи.

"Это хлеб без дрождя", — объясняет наследник звёздной семьи. "Без дрождя?" — переспрашивает сына Галкин и поправляет. — Без дрожжей. "Без дрождя", — настаивает Гарри.

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