Максим Галкин показал подписчикам, как он в компании Аллы Пугачёвой и детей-двойняшек наслаждается домашним уютом. Беседы в звёздной семье посвящены диетам и правильному питанию.
Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте в разделе сторис видео, снятое в гостиной замка в деревне Грязь. На кадрах царит семейная идиллия.
Гарри Галкин с аппетитом поедает хлеб. Мальчик искренне не понимает, почему нужно отказываться от этого полезного продукта.
Ребёнок спрашивает знаменитую маму, почему она присылает ему информацию о том, как перестать употреблять в пишу хлеб. Алла Борисовна настаивает на отказе от хлебобулочных изделий.
Из этого диалога становится понятно, что Примадонна исключила из своего рациона хлеб, заботясь, вероятно, о фигуре. Это певица советует сделать и своим детям.
Гарри объяснил, что он ест бездрожжевой хлеб, так как ему нельзя дрожжи.
"Это хлеб без дрождя", — объясняет наследник звёздной семьи.
"Без дрождя?" — переспрашивает сына Галкин и поправляет. — Без дрожжей.
"Без дрождя", — настаивает Гарри.
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