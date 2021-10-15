Галкин показал, как Пугачёва зажгла на юбилее Баскова

Николаю Баскову исполнилось 45 лет. В свой день рождения исполнитель хита "Шарманка" позвал звёздных коллег. На празднике веселилась обворожительная Алла Пугачёва, которая опять поменяла имидж.

Пугачева, Галкин и Орбакайте отплясывают на юбилее у Баскова

На празднике в честь юбилея Николая Баскова зажигательно станцевала Примадонна.

В компании Максима Галкина и Кристины Орбакайте Алла Борисовна танцевала под песню Валерия Меладзе "Девушки из высшего общества".

Из блогеров на празднике присутствовала Ида Галич с ретро-кудрями на голове. Орбакайте блистала в ярком переливающемся жёлтом платье.

Затмила всех, конечно, Алла Пугачёва. Стройная и стильная народная артистка СССР была одета в чёрный наряд с атласной юбкой в складку. Шею Примадонны украшало красивое ювелирное изделие. Кисти рук певицы были в чёрном кружеве.

Певица танцевала с дочерью, делая изящные "кошачьи" движения руками. С Кристиной Орбакайте Примадонна отлично вошли в роль девушек из высшего общества, которым трудно избежать одиночества. Артистизм Аллы и Кристины просто завораживал.

На дне рождения младшей дочери Игоря Николаева Пугачёва была с короткой объёмной стрижкой. Теперь же на голове артистки, как по волшебству, снова выросли волосы. Голову певицы венчал озорной хвостик "мальвинка" с ниспадающими до плеч светлыми локонами.

"Поздравляем @nikolaibaskov с днём рождения!" — кратко подписал кадры супруг Примадонны.