Алла Пугачёва рассталась со своими роскошными локонами и предстала в образе, в котором её ещё никогда не видели.
Восьмого октября младшей дочери певца и композитора Игоря Николаева Веронике исполнилось шесть лет.
В Сети появлялись снимки с торжества, однако Примадонну не удавалось долгое время увидеть на фотографиях.
О том, что она присутствовала на празднике, можно было догадаться по публикациям Максима Галкина. Шоумен публиковал снимки нарядных наследников, которые собирались в гости на день рождения к младшей подруге.
Теперь общие снимки с Аллой всё же появились в сети. Памятный снимок опубликовала жена Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова в своём Instagram-аккаунте.
"Прекрасный, чудесный был день рождения у нашей Веронички, спасибо @phillparty сколько ярких, положительных эмоций подарили вы нам и нашим детям!!!" — написала жена Игоря Николаева под фото.
Организацией праздника, судя по всему, занималось агентство Филиппа Киркорова.
Примадонна давно тяготеет к тому, чтобы убирать локоны наверх. Теперь народная артистка СССР вообще решилась на короткую стрижку .
Подписчики с трудом узнали маститую певицу в новом образе. Некоторые предположили, что Алла Борисовна примерила парик.
"Аллочка, просто загляденье";
"Пугачеву не узнать";
"Все прекрасны! Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35";
"Алла Борисовна, я Вас не узнала, как Вам классно";
"Какая женщина Алла", — писали восхищённые фолловеры.
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