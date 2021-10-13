Пугачёву с трудом узнали на дне рождения дочери Игоря Николаева

Алла Пугачёва рассталась со своими роскошными локонами и предстала в образе, в котором её ещё никогда не видели.

Алла Пугачёва на дне рождении дочери Николаева

Восьмого октября младшей дочери певца и композитора Игоря Николаева Веронике исполнилось шесть лет.

В Сети появлялись снимки с торжества, однако Примадонну не удавалось долгое время увидеть на фотографиях.

О том, что она присутствовала на празднике, можно было догадаться по публикациям Максима Галкина. Шоумен публиковал снимки нарядных наследников, которые собирались в гости на день рождения к младшей подруге.

Теперь общие снимки с Аллой всё же появились в сети. Памятный снимок опубликовала жена Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова в своём Instagram-аккаунте.

"Прекрасный, чудесный был день рождения у нашей Веронички, спасибо @phillparty сколько ярких, положительных эмоций подарили вы нам и нашим детям!!!" — написала жена Игоря Николаева под фото.

Организацией праздника, судя по всему, занималось агентство Филиппа Киркорова.

Примадонна давно тяготеет к тому, чтобы убирать локоны наверх. Теперь народная артистка СССР вообще решилась на короткую стрижку .

Подписчики с трудом узнали маститую певицу в новом образе. Некоторые предположили, что Алла Борисовна примерила парик.

"Аллочка, просто загляденье"; "Пугачеву не узнать"; "Все прекрасны! Алла Борисовна супер, пусть возраст будет 35"; "Алла Борисовна, я Вас не узнала, как Вам классно"; "Какая женщина Алла", — писали восхищённые фолловеры.

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