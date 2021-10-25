Регина Тодоренко огорошила подписчиков: "пришло время уйти"

Известная российская телеведущая "Орла и решки" расстроила подписчиков своим уходом из социальной сети Instagram. Почему звезда решила больше не вести аккаунт, фолловеры так и не поняли.

"Пришло время и мне уйти из Instagram. Не волнуйтесь, у меня всё хорошо", - написала Тодоренко в сторис аккаунта.

На звезду тут же посыпались вопросы подписчиков, но почему она приняла такое решение, Тодоренко так и не объяснила.

Ранее певец Егор Крид заявил, что больше не будет вести свой личный блог на видеохостинге YouTube. По его словам, платформа начала выдавать "страйки" и заметно сократила количество фолловеров.

Несмотря на то, что на его канал были подписаны миллионы человек, артист решил уйти с платформы. "Но теперь пришло время попрощаться", написал Крид в своём Instagram-аккаунте. Блог певца просуществовал более 10 лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.