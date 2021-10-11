Регина Тодоренко подстриглась под мальчика

Звезда программы "Орёл и решка" Регина Тодоренко рассталась со своими длинными волосами и предстала коротко остриженной.

Регина Тодоренко

В своём Instagram-аккаунте Регина Тодоренко разместила несколько снимков. На фото телеведущая — запечатлена с короткими тёмными волосами и чёлкой.

Поклонники привыкли видеть Тодоренко с копной пшеничных волос, которые чаще всего были уложены неряшливыми волнами.

"Даже для меня это неожиданность", — подписала снимки знаменитость.

Этот шаг весьма удивил подписчиков звезды ТВ и интернета, которая всегда стремилась к женственному образу.

Фолловеры не одобрили решение Регины расстаться с шикарной шевелюрой и перекраситься в брюнетку.

"Давайте как раньше"; "Очень некрасиво, не ваш стиль абсолютно! Вы мне так нравились раньше в "Орле и решке", с длинными пышными волосами, красотка была. А сейчас ваш имидж становится всё хуже и хуже…", — писали в сети.

Некоторые предположили, что Регина просто нацепила парик.

"Неожиданно на вас надели парик?"; "Видно светлый волос из-под парика", — писали подписчики телеведущей.

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