Звезда программы "Орёл и решка" Регина Тодоренко рассталась со своими длинными волосами и предстала коротко остриженной.
В своём Instagram-аккаунте Регина Тодоренко разместила несколько снимков. На фото телеведущая — запечатлена с короткими тёмными волосами и чёлкой.
Поклонники привыкли видеть Тодоренко с копной пшеничных волос, которые чаще всего были уложены неряшливыми волнами.
"Даже для меня это неожиданность", — подписала снимки знаменитость.
Этот шаг весьма удивил подписчиков звезды ТВ и интернета, которая всегда стремилась к женственному образу.
Фолловеры не одобрили решение Регины расстаться с шикарной шевелюрой и перекраситься в брюнетку.
"Давайте как раньше";
"Очень некрасиво, не ваш стиль абсолютно! Вы мне так нравились раньше в "Орле и решке", с длинными пышными волосами, красотка была. А сейчас ваш имидж становится всё хуже и хуже…", — писали в сети.
Некоторые предположили, что Регина просто нацепила парик.
"Неожиданно на вас надели парик?";
"Видно светлый волос из-под парика", — писали подписчики телеведущей.
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