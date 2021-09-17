Российский певец Егор Крид попрощался с подписчиками своего блога на видеохостинге YouTube. По его словам, платформа начала выдавать "страйки" и заметно сократила количество подписчиков.
"Большое спасибо за ваши просмотры, за вашу активность, за вашу поддержку. Ведь вы были со мной с самого старта", — сказал Крид своим подписчикам.
Как отметил артист, личный блог он вёл больше 10 лет.
Но теперь пришло время "попрощаться", написал Крид в своём Instagram-аккаунте.
Разочаровал своим заявлением Крид больше шести миллионов человек, такое количество актуальных подписчиков у блога певца.
Ранее Егор Крид рассказал, как на очередных гастролях в Ташкенте к нему в гостиничный номер влетела фанатка. Дама была настроена решительно и требовала совместное фото. Певец же в это время был в уборной и не мог выйти к поклоннице. В ответ девушка начала громко ругаться и кричать, что её насилуют. "Перфоманс" оказался дружеским пранком.
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