Лариса Гузеева, которая уже три недели лежит с коронавирусом в больнице в Коммунарке, не забыла про день рождения своего партнёра по фильму "Жестокий романс" Никиты Михалкова. Артистка обратилась к мэтру российского кинематографа с трогательными словами.
21 октября маститому режиссёру исполнилось 76 лет.
Лариса Гузеева, несмотря на тяжёлую болезнь, не забыла о своём киношном обольстителе Паратове, которого сыграл Никита Михалков. Роль Ларисы Огудаловой в фильме Эльдара Рязанова принесла Гузеевой настоящую славу.
Больная коронавирусом актриса в последнее время преисполнена благодарностью к Богу и самоотверженным врачам, которые спасают её от опасного недуга.
Сказала она слова благодарности и в своём посте Instagram, посвящённом Михалкову.
"С Днём Рождения, Никита Сергеевич. Благодарю Судьбу", — написала звезда в своём микроблоге.
Пост Гузеева сопроводила черно-белыми кадрами из фильма "Жестокий романс".
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