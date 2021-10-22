Больная COVID-19 Гузеева поздравила Михалкова с днём рождения

Лариса Гузеева, которая уже три недели лежит с коронавирусом в больнице в Коммунарке, не забыла про день рождения своего партнёра по фильму "Жестокий романс" Никиты Михалкова. Артистка обратилась к мэтру российского кинематографа с трогательными словами.

Кадр из фильма "Жестокий романс"

21 октября маститому режиссёру исполнилось 76 лет.

Лариса Гузеева, несмотря на тяжёлую болезнь, не забыла о своём киношном обольстителе Паратове, которого сыграл Никита Михалков. Роль Ларисы Огудаловой в фильме Эльдара Рязанова принесла Гузеевой настоящую славу.

Больная коронавирусом актриса в последнее время преисполнена благодарностью к Богу и самоотверженным врачам, которые спасают её от опасного недуга.

Сказала она слова благодарности и в своём посте Instagram, посвящённом Михалкову.

"С Днём Рождения, Никита Сергеевич. Благодарю Судьбу", — написала звезда в своём микроблоге.

Пост Гузеева сопроводила черно-белыми кадрами из фильма "Жестокий романс".

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