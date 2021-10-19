Гузеева опубликовала снимок из больничной палаты: "Никогда не забуду"

Вот уже три недели Лариса Гузеева лежит в больнице в Коммунарке. Настроение у звезды упадническое. Она жалуется на жёсткий вирус и признаётся, что ей придётся всему учиться заново. Телеведущая поделилась с поклонниками снимком из палаты, который отлично передаёт тяжёлую атмосферу "ковидного" отделения.

На фото, сделанном Гузеевой в своей палате, изображён медик в полностью защитном "антиковидном" костюме.

Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева ранее жаловалась на одиночество и на то, что она была не готова к тяжёлой болезни.

При этом звезда ТВ нашла в себе силы благодарить Бога.

Позже знаменитость переключила свою благодарность на тех, кто самоотверженно трудится, спасая людей от страшных последствий коронавирусной инфекции.

Гузеева обратилась с благодарственным словом к врачам.

"Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке. Вы мои герои, и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо", — написала телеведущая в своём микроблоге.

Коллеги артистки попытались подбодрить Гузееву.

"Ларик, выходи уже. Хватит болеть!!!" — написала Эвелина Блёданс. "И не только в Коммунарке конечно, низкий поклон всем ангелам в халатах, герои 21-го века! Благодарю всем сердцем!!!" — пишут интернет-пользователи под постом звезды.

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