Вот уже три недели Лариса Гузеева лежит в больнице в Коммунарке. Настроение у звезды упадническое. Она жалуется на жёсткий вирус и признаётся, что ей придётся всему учиться заново. Телеведущая поделилась с поклонниками снимком из палаты, который отлично передаёт тяжёлую атмосферу "ковидного" отделения.
На фото, сделанном Гузеевой в своей палате, изображён медик в полностью защитном "антиковидном" костюме.
Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева ранее жаловалась на одиночество и на то, что она была не готова к тяжёлой болезни.
При этом звезда ТВ нашла в себе силы благодарить Бога.
Позже знаменитость переключила свою благодарность на тех, кто самоотверженно трудится, спасая людей от страшных последствий коронавирусной инфекции.
Гузеева обратилась с благодарственным словом к врачам.
"Кланяюсь в ноги каждому, кто работает в Коммунарке. Вы мои герои, и я вас никогда не забуду! Прекрасные! Отважные! Избранные! Спасибо", — написала телеведущая в своём микроблоге.
Коллеги артистки попытались подбодрить Гузееву.
"Ларик, выходи уже. Хватит болеть!!!" — написала Эвелина Блёданс.
"И не только в Коммунарке конечно, низкий поклон всем ангелам в халатах, герои 21-го века! Благодарю всем сердцем!!!" — пишут интернет-пользователи под постом звезды.
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