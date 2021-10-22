Матери МакSим сказали прощаться с дочерью: "Остались минуты"

Исполнительницу хита "Знаешь ли ты" МакSим с трудом успели довезти живой до медицинского учреждения. Матери певицы рекомендовали готовиться к самому худшему.

Пережившая длительную кому артистка могла уйти из жизни ещё по дороге в больницу.

Во время транспортировки в клинику МакSим была в критическом состоянии. В тот момент лёгкие звезды были уже значительно повреждены.

Об этом рассказала сама Марина Абросимова (настоящее имя певицы) в эфире Первого канала.

Матери артистки советовали прощаться с дочерью, так как медики не верили в возможность довести её живой до клиники.

"Врачи сказали маме: "Мы её не довезем, не успеем, потому что остались минуты. Прощайтесь, либо давайте не будем её еще больше тормошить, потому что иначе мы ее потеряем прямо по дороге". Речь шла о том, что мне в принципе остались минуты. Они просто не успевали технически меня довезти", — поведала певица в передаче "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым.

МакSим объяснила, что сначала её пытались лечить в одной клинике, но затем перепоручили певицу врачам другого медицинского учреждения, где имелось необходимое оборудование. Ей требовался аппарат ЭКМО, который полностью выполняет функции лёгких, сердца, почек.

"Я благодарна врачам первой клиники за то, что они признались, что не справляются с поставленной задачей и теряют пациента", — сказала Марина.

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