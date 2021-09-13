МакSим поделилась, что ей удалось увидеть, находясь в коме

МакSим стала героиней нового интервью Ксении Собчак. Певица, которую совсем недавно выписали из больницы, рассказала, что ей удалось увидеть, находясь в длительной коме.

Популярная исполнительница теперь с уверенностью говорит о том, что после смерти ничего не заканчивается. По её словам, наоборот, в другом мире "всё только начинается".

"Когда я находилась в коме, я оказалась совсем в другой реальности. У меня было чёткое осознание, что та жизнь, в которой мы живём здесь, как раз она менее реальна, чем жизнь по ту сторону", — говорит певица.

МакSим считает, что в состоянии комы каждый может почувствовать "что-то своё". Сама девушка ощутила себя в полёте.

"Мне было жутко хорошо, какой-то закат, тепло. И голос моего духовника. Я ему сказала: "Батюшка, я умираю". Мне почему-то от этого было хорошо, хотя я позитивный человек и не собиралась туда, когда ложилась в больницу", — подчеркнула певица.

Артистка добавила, что страха смерти во время комы у неё не было.

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