Сергей Никоненко рассказал, почему его первый брак распался

Прежде чем народный артист РСФСР Сергей Никоненко нашёл свою супругу, с которой они прожили вместе полвека, он дважды испытывал жестокие неудачи в личной жизни. Первым ударом для него был аборт супруги.

Сергей Никоненко счастливо женат на актрисе Екатерине Ворониной. Они уже отпраздновали золотую свадьбу.

Первую супругу Никоненко встретил в пионерском лагере. Детская влюблённость закончилась свадьбой

"Лед растаял в её сердце. Но счастье было недолгим. Первая жена сделала аборт. Это был удар", — сказал артист в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Второй женой актёра стала модельер Евгения Соловьёва. Женщина, однако, полюбила другого и покинула мужа.

Позже она раскаялась в своём поступке и предложила экс-супругу снова пожениться. Эта идея артисту пришлась не по душе.

"Через полгода Женя вернулась ко мне и сказала, что её мужчина оказался нехорошим, мол, давай снова поженимся. Я ответил: "Это что, мы с тобой будем по осени жениться, а весной расставаться? Это нехорошо!"" — поделился воспоминаниями Никоненко.

Третий брак знаменитости с Екатериной Ворониной оказался долговечным. Супруга родила артисту единственного сына Никанора. В семье растут трое внуков — Пётр, Екатерина и Елизавета.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.