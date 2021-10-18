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Сергей Никоненко рассказал, почему его первый брак распался

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Прежде чем народный артист РСФСР Сергей Никоненко нашёл свою супругу, с которой они прожили вместе полвека, он дважды испытывал жестокие неудачи в личной жизни. Первым ударом для него был аборт супруги.

Сергей Никоненко рассказал, почему его первый брак распался

Сергей Никоненко счастливо женат на актрисе Екатерине Ворониной. Они уже отпраздновали золотую свадьбу.

Первую супругу Никоненко встретил в пионерском лагере. Детская влюблённость закончилась свадьбой

"Лед растаял в её сердце. Но счастье было недолгим. Первая жена сделала аборт. Это был удар", — сказал артист в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Второй женой актёра стала модельер Евгения Соловьёва. Женщина, однако, полюбила другого и покинула мужа.

Позже она раскаялась в своём поступке и предложила экс-супругу снова пожениться. Эта идея артисту пришлась не по душе.

"Через полгода Женя вернулась ко мне и сказала, что её мужчина оказался нехорошим, мол, давай снова поженимся. Я ответил: "Это что, мы с тобой будем по осени жениться, а весной расставаться? Это нехорошо!"" — поделился воспоминаниями Никоненко.

Третий брак знаменитости с Екатериной Ворониной оказался долговечным. Супруга родила артисту единственного сына Никанора. В семье растут трое внуков — Пётр, Екатерина и Елизавета.

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Прославленный актер театра и кино Сергей Никоненко отмечает 80-летие.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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