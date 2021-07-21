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РПЦ предложила вывести аборты из ОМС

Общество

На X Общецерковном съезде по социальному служению приняли документ с инициативой поэтапно исключить аборты по ОМС. В первую очередь ограничение затронет людей с доходами выше прожиточного минимума, потом — остальных женщин. Патриарх Кирилл утвердил документ.

РПЦ предложила вывести аборты из ОМС

Участники съезда призвали правительство Российской Федерации учесть опыт Германии и запретить делать аборты в системе ОМС. Помимо этого, Церковь поделилась идеей создать федеральный закон, благодаря которому женщин будут консультировать и проводить УЗИ-визуализацию, прослушивать сердцебиение плода.  

Ранее детский омбудсмен России Анна Кузнецова сообщила о необходимости "ударить рублём" по абортным клиникам — сделать финансирование обратно пропорциональным числу операций. Кроме того, Анна Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. Омбудсмен объяснила:

"Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности".

Идея о подобных наказаниях звучала ещё в 2004 году от представителей духовенства.

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Патриарх об абортах
Автор: Евгения Васильева, Куратор: Наталия Красовская
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