Детский омбудсмен: надо ударить рублем по клиникам, делающим аборты

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сократить финансирование клиникам, которые проводят аборты, сделав его обратно пропорциональным количеству проведенных операций.

Кроме того,омбудсмен считает, что надо ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывании беременности.

Об этом говорится в докладе детского омбудсмена за 2019 год.

Свою позицию Кузнецова аргументирует тем, что "клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности".

Соответствующие предложения были направлены уполномоченным в Федеральное Собрание РФ.

В своем докладе Кузнецова апеллирует данными Росстата и Счетной палаты РФ:

естественная убыль населения в 2019 году стала самой высокой за последние 11 лет,

превышение числа умерших над числом родившихся за 9 месяцев прошлого года составило 259 600 человек.

К слову, идея о "финансовых наказаниях" за аборты не нова. Как рассказывала "Правда.Ру", ее озвучивали еще в 2004 году представители духовенства.

Церковники за прекращение финансирования абортов

Церковно-общественный форум, посвященный проблеме демографии, который состоялся в Москве на этой неделе, призвал государство прекратить финансирование и запретить рекламу искусственного прерывания беременности. Как передает "Интерфакс", об этом говорится в итоговом обращении форума, который прошел по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Если убийство не рожденных детей признается нормой в обществе, то это свидетельствует о его нравственном падении. Такой народ навлекает на себя гнев Божий и обрекается на вырождение, — пишут авторы документа.

Из обращения Церковно-общественного форума "Духовно-нравственные основы демографического развития России" к представителям средств массовой информации: