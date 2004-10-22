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Источник Правда.Ру

Детский омбудсмен: надо ударить рублем по клиникам, делающим аборты

Общество

 Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила сократить финансирование клиникам, которые проводят аборты, сделав его обратно пропорциональным количеству проведенных операций.

Кроме того,омбудсмен считает, что надо ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывании беременности.

 Об этом говорится в докладе детского омбудсмена за 2019 год.

Свою позицию Кузнецова аргументирует тем, что "клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности".

Соответствующие предложения были направлены уполномоченным в Федеральное Собрание РФ.

В своем докладе Кузнецова апеллирует данными Росстата и Счетной палаты РФ:

  • естественная убыль населения в 2019 году стала самой высокой за последние 11 лет,
  • превышение числа умерших над числом родившихся за 9 месяцев прошлого года составило 259 600 человек.

 К слову, идея о "финансовых наказаниях" за аборты не нова.  Как рассказывала "Правда.Ру", ее озвучивали еще в 2004 году представители духовенства.

Церковники за прекращение финансирования абортов

Церковно-общественный форум, посвященный проблеме демографии, который состоялся в Москве на этой неделе, призвал государство прекратить финансирование и запретить рекламу искусственного прерывания беременности. Как передает "Интерфакс", об этом говорится в итоговом обращении форума, который прошел по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Если убийство не рожденных детей признается нормой в обществе, то это свидетельствует о его нравственном падении. Такой народ навлекает на себя гнев Божий и обрекается на вырождение, — пишут авторы документа.

Из обращения Церковно-общественного форума "Духовно-нравственные основы демографического развития России" к представителям средств массовой информации:

"Серьезным источником формирования личности являются средства массовой информации, видео и компьютерная продукция. В современных условиях, когда общественное мнение во многом зависит от теле- и радиопередач, публикаций в газетах и журналах, неизмеримо возрастает ответственность СМИ перед обществом, их значение в деле создания в России атмосферы гражданской ответственности за процессы развития страны. Форум призывает государственную власть защитить общество от пропаганды порока, насилия, безнравственности, насаждаемых во многих средствах массовой информации".

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Первоиарх РПЦ навал пандемию возможностью для духовного роста

Религия

Патриарх всея Руси Кирилл считает коронавирусную пандемию удобным временем для осмысления своей жизни и духовного роста.

"Мы с вами переживаем уникальное время, когда не одному, не двоим, не десятерым, не тысяче, а всему миру дана возможность сосредоточиться, подумать о своей жизни, о своих грехах, обратиться к Богу, принести покаяние; и неизвестно, даст ли еще Господь всем нам такую возможность", — сказал патриарх в четверг в проповеди после литургии в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина.

рпц переделкин коронавирус патриарх кирилл

Онищенко призвал надевать маску до выхода из квартиры

Общество

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитар Геннадий Онищенко рассказал о том, что люди забыли, что в подъездах жилых домов тоже можно заразиться коронавирусом.

"По моей оценке, подъезд — самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", — отметил Онищенко.

Бывший врач посоветовал надевать маску и перчатки до выхода из дверей квартиры.

маски пандемия коронавирус геннадий онищенко

Смогут ли фитнес-клубы работать по новым правилам Роспотребнадзора?

Общество

После того, как будут отменены введенные из-за коронавируса ограничения, спортивные учреждения должны будут работать по новым санитарно-эпидемиологическим правилам, разработанным Роспотребнадзором.

фитнес-клубы ольга слуцкер роспотребнадзор

МЧС предупредило жителей Москвы о грозе с градом в пятницу

Общество

В Москве объявлено экстренное предупреждение о грозе с дождем и сильном ветре в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Погода в Москве

"29 мая в период с 09:00 до 21:00 в столице ожидаются дожди с грозами и сильным ветром, порывы которого могут доходить до 15-20 метров в секунду. Кроме того, возможен град", — прогнозируют синоптики.

В МЧС жителям Москвы напоминают, что нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также нельзя стоять под деревьями. Водителям напоминают о том, что нужно соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В пятницу в Москве может выпасть половина месячной нормы осадков. 29 мая может стать самым дождливым днем в этом месяце.

Синоптики отметили, что также циклон принесет жителям столицы теплую погоду. В субботу температура воздуха поднимется до +23… +25 градусов.

А вот в воскресенье погода изменится. Днем будет прохладно — до +14… +19 градусов. 

В Приморье двух женщин обвиняют в разбойном нападении на пенсионерку

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю завершили расследования уголовного дела в отношении двух женщин 25 и 36 лет, их обвиняют в разбойном нападении.

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