Ольга Бузова закатила сцену Тимуру Батрутдинову

Поклонники Ольги Бузовой спят и видят, когда она воссоединится со звездой Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. В отношениях парочки кипят страсти. Тимур спрашивает поющую ведущую, когда она уже будет его, а Ольга закатывает потенциальному жениху скандалы.

Батрутдинов, которому приписывают роман с Бузовой, попал подруге под горячую руку. В Instagram-аккаунте Бузовой появилось интригующее видео. На кадрах звезда "Дома-2" кипятится, изливая гнев на своего знаменитого приятеля.

— Да пошёл ты! — заявляет Ольга. — Ды ты хоть знаешь, кого посылаешь?! — отвечает ей комик. — Кого хочу, того и посылаю! — говорит звезда. — Я знал, что ты меня хочешь, — поймал Тимур подругу на слове.

После этой "семейной" размолвки Тимур привлекает Ольгу к себе и гасит её гнев поцелуем.

Юморист весьма страстно обнял Бузову за пятую точку.

"Когда он тебя неправильно понял, или как мужчина может разрулить конфликтную ситуацию", — подписала видео знаменитость.

Слухи о романе Бузовой с Батрутдиновым давно будоражат публику. Подписчики Ольги настоятельно советуют ей рожать от комика "маленьких батрабузиков".

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