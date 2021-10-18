Поклонники Ольги Бузовой спят и видят, когда она воссоединится со звездой Comedy Club Тимуром Батрутдиновым. В отношениях парочки кипят страсти. Тимур спрашивает поющую ведущую, когда она уже будет его, а Ольга закатывает потенциальному жениху скандалы.
Батрутдинов, которому приписывают роман с Бузовой, попал подруге под горячую руку. В Instagram-аккаунте Бузовой появилось интригующее видео. На кадрах звезда "Дома-2" кипятится, изливая гнев на своего знаменитого приятеля.
— Да пошёл ты! — заявляет Ольга.
— Ды ты хоть знаешь, кого посылаешь?! — отвечает ей комик.
— Кого хочу, того и посылаю! — говорит звезда.
— Я знал, что ты меня хочешь, — поймал Тимур подругу на слове.
После этой "семейной" размолвки Тимур привлекает Ольгу к себе и гасит её гнев поцелуем.
Юморист весьма страстно обнял Бузову за пятую точку.
"Когда он тебя неправильно понял, или как мужчина может разрулить конфликтную ситуацию", — подписала видео знаменитость.
Слухи о романе Бузовой с Батрутдиновым давно будоражат публику. Подписчики Ольги настоятельно советуют ей рожать от комика "маленьких батрабузиков".
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