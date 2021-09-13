"Будь уже моей!" — Тимур Батрутдинов признался в любви Ольге Бузовой

Поклонники Ольги Бузовой не понимают, почему звезда "Дома-2" и комик из Comedy Club Тимур Батрутдинов никак не свяжут свои жизни. Фанаты поющей ведущей уверены, что лучше избранника, чем Тимур, Ольге не найти.

Бузова и Батрутдинов дружат уже более 13 лет. Звёзды очень трепетно относятся друг к другу. Не раз парочка провоцировала слухи об их романе.

Очередная встреча Ольги и Тимура заставила поклонников Бузовой снова уговаривать звезду обратить внимание на комика как на потенциального жениха.

Звёзды встретились на съёмках очередного выпуска шоу Comedy Club. В программе она спешила рассказать о премьере своей песни "Без дел". Поющая ведущая явилась на съёмки в соблазнительном кружевном платье мини.

Встречу друзей запечатлели на камеру. Тимур оценил блистательный образ Ольги. Комик поспешил осыпать подругу комплиментами.

"Боже, какая красота! Будь уже моей!" — заявил комик.

Это окончательно раззадорило армию фанатов Ольги. Они настаивали на том, чтобы звёзды перестали сдерживать свои чувства и объявили о своём романе.

Самые мечтательные натуры стали говорить о том, что парочке давно пора рожать маленьких "батрабузиков".

Бузова призналась, что она обсуждала с подругами Батрутдинова в качестве жениха.

"Я испытывала к тебе чувства наплывами. Испытывала к тебе симпатию. Не знаю, можно ли это было назвать влюблённостью, но для меня это была влюблённость. Я к тебе всю жизнь испытывала симпатию, ты же знаешь", — рассказала звезда.

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