Федункив укорила мужа-итальянца за ложь: "Он мне ничего не сказал"

Звезда "Реальных пацанов" Марина Федункив не может поверить в то, что её молодой муж-итальянец мог так тщательно скрывать от неё свой обман.

Марина Федункив приняла участие в шоу "Дуэты". Артистка исполнила известную итальянскую песню "Felicita" на русском языке. Организаторы шоу преподнеси ей сюрприз.

За ширмой вместе с Федункив запел её молодой избранник Стефано Маджи. Появление мужа на сцене ТВ-проекта стало для актрисы полной неожиданностью.

Больше всего 50-летнюю актрису потрясло не то, что Стефано запел, а то, что он тщательно скрывал от неё намерение спеть с ней в дуэте.

Федункив была впечатлена конспирологическими способностями супруга. Актриса отметила, что Стефано ничем не выдал свои тайные планы выйти на сцену ТВ-шоу.

"У нас жизнь начинается с вранья. Он мне ничего не сказал, он даже не прокололся ни разу. Я думала, это певец или блогер какой-то, но точно не Стефано", — возмутилась Федункив.

Звезда Comedy Woman вышла замуж за состоятельного итальянца аристократических кровей в июне этого года. Парочка провела медовый месяц, путешествуя по городам Европы.

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