Марина Федункив намекнула на желание родить ребёнка

Звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив" посвятила свою публикацию в Instagram теме деторождения. У 50-летней актрисы пока нет детей, однако она недавно вышла замуж за молодого итальянца, поэтому поклонники звезды ожидают скорого прибавления в семействе новоиспечённых супругов.

Актриса Марина Федункив, ставшая известной благодаря участию в сериале "Реальные пацаны" и шоу "Comedy Woman", продолжает проводить медовый месяц в Европе вместе со своим 37-летним избранником.

На этот раз молодожёны отправились в Швецию. Там Федункив заинтересовала не архитектура, а местные светские новости.

Актриса рассказала занимательную историю из жизни публичных персон Швеции.

"В Швеции принц выкинул фортель. Он женился на девушке из шоу, типа нашего "Дома-2". Парламент был, естественно, в негодовании. Закончилось всё хорошо. Это впервые в истории, когда девушка, чтобы закрепиться в королевской семье, смогла родить троих детей за два с половиной месяца", — рассказала артистка в своём микроблоге. "За два с половиной года, Марин", — поправил её супруг. "Я баба, мне лучше знать. Если я хочу закрепиться в королевской семье, я и за месяц рожу пятерых", — объяснила звезда.

Итальянский муж спасовал перед напором Федункин.

— Больше вопросов нет, — промямлил Стефано. — Ну, вот и всё, больше не лезь никогда, — отчитала мужа артистка.

Стефано Маджи, по признанию Федункив, тоже происходит из аристократического итальянского рода, так что, возможно, артистка в этом рассказе увидела что-то схожее со своей историей любви.

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