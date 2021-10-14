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"Сидит и страдает": Савичеву захейтили после рассказа о выкидыше

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

По словам российской певицы Юлии Савичевой, она была дважды беременна, но первая попытка обернулась трагедией, и звезда потеряла ребёнка на ранних сроках. Женщина долго молчала о личных переживаниях, а как только поделилась с подписчиками, получила волну хейта.

"Сидит и страдает": Савичеву захейтили после рассказа о выкидыше

Как отметила Савичева, фолловеры высказались очень резко о рассказе певицы и сравнили потерю ребёнка с абортом.

"Говорили, мол, я вас умоляю, некоторые женщины делают по 3-4 аборта и даже не помнят этого, а тут вот один раз произошло и то на совсем маленьком сроке, а она сидит и страдает", — рассказала певица в эфире You-Tube-шоу "Историс — Откройте, Давид!"

По словам Савичевой, она не ожидала, что её личную трагедию воспримут как хайп.

"Ребят, вы вообще с какой планеты? Когда долго не получается, а потом всё происходит, и ты понимаешь, что ничего не будет…" — обратилась она к комментаторам.

Певица уточнила, что именно первая беременность закончилась выкидышем. Вторая попытка оказалась успешной и маленькая дочь Анна появилась на свет. Сейчас девочка живёт у родителей звезды в Португалии.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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