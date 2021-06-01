Юлия Савичева объяснила, почему хочет оформить португальское гражданство

Последние несколько лет Юлия Савичева живёт на две страны — Россию и Португалию. Дело в том, что родители супруга певицы уже давно обосновались в этой европейской стране, поэтому и Юлия с мужем часто там бывают.

Дочь Савичевой тоже живёт в Португалии. Сама Юлия очень полюбила эту страну. Они с мужем даже купили там недвижимость.

Недавно звезда решила оформить португальское гражданство. По словам певицы, в первую очередь это связано с тем, что из-за введённых на фоне пандемии ограничений, возникли некоторые трудности при пересечении границы с этой страной.

В период пандемии коронавируса Юлия решила сначала оформить вид на жительство, а потом и паспорт гражданина. Юлия надеется, что после окончания пандемии Португалию можно будет посещать в любое время, вне зависимости от того, закрыта ли страна на карантин, сообщает "7дней”.

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