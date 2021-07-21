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Юлия Савичева пожаловалась, что уже год не может увидеть маленькую дочь

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юлия Савичева уже давно живёт на две страны. Вместе с мужем они купили дом в Португалии. Там у пары родилась дочь Анна.

Недавно ей исполнилось четыре года. Девочка живёт вместе со свекровью артистки.

Из-за пандемии коронавируса туристам запрещён въезд в Португалию, о получить вид на жительство в этой европейской стране не так-то просто.

"Я долго не видела Анютку. В августе будет год. Я два месяца жду бумагу, что не судима. Дочь видела меня по видеосвязи только", — рассказала Юлия Савичева в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой на "Русском радио".

Певица заявила, что будет рада, если вдруг кто-то сможет помочь им с мужем оформить необходимые документы.

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Юлия Савичева рассказала, почему целый год не может обнять дочь / RuNews24
Автор: Снежана Шахова
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