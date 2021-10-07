Пригожина оскорбило сравнение Валерии с Бузовой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков обязан покинуть свою должность после сравнения певицы Валерии с Ольгой Бузовой.

Известно, что первоначально роль певицы кабаре Бэллы Шанталь в спектакле МХАТа "Чудесный грузин" предложили певице Валерии, однако после её отказа выбор был сделан в пользу Ольги Бузовой.

Валерия, по словам её супруга Иосифа Пригожина, отказалась от участия в постановке из-за напряжённого концертного графика.

Худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков в YouTube-шоу "Откройте, Давид" сказал, что между Ольгой Бузовой и Валерией нет функциональной разницы.

Это заявление уязвило Иосифа Пригожина.

"Своими высказываниями Бояков девальвирует искусство, девальвирует профессию. Тогда давайте отменим все институты, отменим вообще академическое образование и забудем про это навсегда", — цитирует слова Пригожина Москва 24.

Продюсер посчитал такое сравнение оскорбительным.

"Он должен покинуть свой пост, после того что сказал. Разница колоссальная между профессиональным человеком, профессиональной академической певицей и случайным человеком, проходящим мимо. Раньше, чтобы переступить порог театра, надо было получить знания, а сейчас достаточно иметь хайп и деньги и больше ничего", — разгорячился Пригожин.



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