Звезда "Дома-2" Ольга Бузова сыграла в спектакле МХАТа им. Горького "Чудесный грузин". Худрук театра Олега Табакова Владимир Машков высказался по поводу сценической карьеры Ольги Бузовой, отметив, что артист — это "чемодан неприятностей".
Владимир Машков не стал присоединяться к голосам, которые возмущены появлением Бузовой на сцене прославленного театра.
Владимир Львович не склонен ужасаться по поводу упадка современных нравов. Наоборот, он приветствует всё новое и неожиданное.
Народный артист России убеждён, что театр — это всегда эксперимент, поэтому не увидел в сценическом дебюте звезды "Дома-2" ничего плохого.
Он привёл в пример случаи из истории, которые нарекли "режиссёрским дебошем".
"В книге Василия Иосифовича Топоркова "Станиславский на репетициях" он пишет, что в пятидесятые годы начался режиссёрский дебош. В общем, экспериментировали. Все были возмущены. То Мейерхольд возмущал всех, то Вахтангов, то Таиров. Театр, он будоражит… Потому что всё происходит здесь и сейчас, всё живое. Поэтому и чувства, и эмоции очень остры, вы можете здесь это засвидетельствовать", — сказал Машков в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Машков чужд ханжеству, поэтому приветствует все поиски новых театральных смыслов.
"Поэтому я допускаю, как бы понимаю, что пусть растут, с одной стороны, все цветы. Я просто отношу себя к театру всё-таки исследовательскому, меня, прежде всего, интересует жизнь человеческого духа и исследование психологии, психологическая режиссура. Я понимаю, что это большая боль, артист — это чемодан неприятностей. Настоящий, большой артист — это большая трагедия в будущем. Обязательно. Поэтому, исходя из глубокого театра, мне это интересно, но театр должен быть любой, в разных проявлениях", — объяснил свою позицию Владимир Львович.
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