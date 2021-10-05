Сотрудники доминиканского посольства в России поблагодарили официального представителя МИД нашей страны Марию Захарову за популяризацию доминиканской культуры. Таким образом дипломаты отреагировали на ролик, где она танцует бачату.
В представительстве рассказали о гордости, которую испытывают работники, когда наблюдают за танцем народа Доминиканской Республики в исполнении Захаровой. По мнению посольства, таким образом она укрепляет связь народов и объединяет людей.
"Мы искренне благодарим за содействие культурному обмену и налаживанию связей между нашими народами, а также за красивый жест со стороны г-жи Захаровой", — прокомментировали танец представителя МИД РФ дипломаты, сообщает РИА Новости.
Ранее пользователи социальных сетей впечатлились Захаровой, которая приветствовала золотую осень танцем. Видео с бачатой можно посмотреть в телеграм-канале дипломата.
"Бачата по-русски", — подписала Захарова ролик.
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