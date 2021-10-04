В Сети обсуждают зажигательный танец Марии Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала свои хореографические способности. Публика впечатлена позитивным танцем грозного российского дипломата.

Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором она исполняет танец Доминиканской Республики, радуясь осени.

Представитель МИД утопает в лучах солнечного света. Вокруг неё — сказочный по красоте осенний пейзаж. Стройная женщина спортивного телосложения изящно двигается под зажигательную латиноамериканскую мелодию. Потом она бросает над головой охапку жёлтых кленовых листьев.

Одета Захарова в тёплый спортивный костюм и дутую жилетку.

"Бачата по-русски", — подписала Мария видео.

Подписчики Захаровой оценили её обольстительный танец.

"Так красоту бабьего лета на фоне русского леса с фейерверком осеннего листопада точно ещё никто не представлял"; "Подытожу!!! Бурные и продолжительные аплодисменты. Все встают. Продолжаются возгласы: "Ура! Да здравствует! Слава! …и "Во веки веков!"" Тьфу. Это не оттуда. Если б не лиризм и настрой Марии, то прям — вперёд в прошлое!" — писали фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.