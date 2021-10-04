Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала свои хореографические способности. Публика впечатлена позитивным танцем грозного российского дипломата.
Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором она исполняет танец Доминиканской Республики, радуясь осени.
Представитель МИД утопает в лучах солнечного света. Вокруг неё — сказочный по красоте осенний пейзаж. Стройная женщина спортивного телосложения изящно двигается под зажигательную латиноамериканскую мелодию. Потом она бросает над головой охапку жёлтых кленовых листьев.
Одета Захарова в тёплый спортивный костюм и дутую жилетку.
"Бачата по-русски", — подписала Мария видео.
Подписчики Захаровой оценили её обольстительный танец.
"Так красоту бабьего лета на фоне русского леса с фейерверком осеннего листопада точно ещё никто не представлял";
"Подытожу!!! Бурные и продолжительные аплодисменты. Все встают. Продолжаются возгласы: "Ура! Да здравствует! Слава! …и "Во веки веков!"" Тьфу. Это не оттуда. Если б не лиризм и настрой Марии, то прям — вперёд в прошлое!" — писали фолловеры.
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