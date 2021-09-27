Врач о купании Гузеевой в холодной воде: "Риск поражения лёгких и почек"

По данным СМИ, у Ларисы Гузеевой диагностировали коронавирусную инфекцию. Ранее ведущая шоу "Давай поженимся" поразила всех своим "моржеванием" в ледяном море. Врач объяснил, как переохлаждение могло отразиться на организме звезды ТВ и как купание в холодной воде могло спровоцировать заражение COVID-19.

Лариса Гузеева

Ларису Гузееву госпитализировали, так как у неё поднялась температура тела и возникли проблемы с дыханием.

Перед этим артистка оздоравливалась в Крыму. Один из постов знаменитости с морского побережья был посвящён купаниям в морской воде. Звезда погрузилась в море, объясняя это тем, что ледяная вода сжигает жир.

О том, что на улице было прохладно во время водных процедур актрисы, свидетельствуют слова Ларисы Андреевны о том, что рыбаки "в ужасе кутаются в телогрейки".

Лариса Гузеева

В эксклюзивном интервью Pravda.Ru невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов объяснил, как на здоровье 62-летней артистки могло отразиться её купание в ледяной морской воде.

— Есть какая-либо связь между переохлаждением и коронавирусом? — Купание в холодной воде, если человек не подготовлен… Если человек занимается моржеванием, закаливанием, это одно дело. А если он никогда этого не делал, переохлаждение снижает иммунитет. Это может способствовать развитию болезней почек. К самому коронавирусу, конечно, привести не может. Но снижение иммунитета может привести к тому, что то же инфекционное заболевание как коронавирус будет протекать значительно тяжелее, чем если бы этого не делать, — отметил Игорь Орлов.

Игорь Орлов отметил, что организм пытается защититься от вредных факторов окружающей среды.

— Переохлаждение влияет на иммунитет, на защитные силы организма. Они очень сильно ослабевают и человек становится подвержен различным заболеваниям. Если данный орган ослаблен, то, скорее всего, там проявится заболевание. Любая нагрузка, любой стресс для организма — будь то купание в холодной воде, либо, наоборот, воздействие высоких температур приводит к тому, что защитные силы истощаются. Организм пытается себя как бы оградить от этого вредного фактора. И это вещи всё-таки очень энергозатратные.

Медик уверен, что Лариса Андреевна поступила опрометчиво, купаясь в холодном море. Такие экстремальные методы борьбы с лишним весом врач не одобрил.

"То, что Лариса Александровна пыталась сделать, то есть использовать вот этот способ купания в холодной воде… Немножко она силы не рассчитала. Вследствие этого организм действительно начинает бороться, затрачивать много энергии. Таким образом действительно происходит сжигание жировой ткани. Но это очень опасно. Потому что если организм недостаточно подготовлен, кроме положительного эффекта, может последовать и отрицательный эффект," — объяснил рефлексотерапевт.

Лариса Гузеева, по мнению медика, подвергла непростому испытанию свой иммунитет, что могло создать благоприятные условия для проникновения опасного вируса в организм немолодой женщины.

"Конечно. Во-первых, легче происходит заражение на ослабленный иммунитет. Во-вторых, течение заболевания может проходить значительно тяжелее, чем у обычного человека. В обычном состоянии болезнь могла протекать в лёгкой степени тяжести, в средней, допустим, а на фоне переохлаждения происходит тяжелее, то есть с большим поражением и лёгких, и почек, и других органов и систем. И протекает всё значительно тяжелее. Конечно, переохлаждение способствует. В обычном состоянии это могло быть в более лёгкой форме, а после переохлаждения это может происходить и в более тяжёлой", — отметил Игорь Орлов.

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