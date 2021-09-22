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Тимати высказался по поводу своего низкого роста

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Тимур Юнусов (настоящее имя рэпера Тимати) опубликовал фотографию со своими детьми. Внезапно подписчики затронули тему роста шоумена.

Тимати высказался по поводу своего низкого роста

Тимати поделился снимком с дочерью Алисой и сыном Ратмиром.

"Не так уж много нужно, что бы быть счастливым", — подписал фото шоумен.

Этот снимок почему-то заставил фолловеров поразмышлять над ростом звезды.

Рэпер выбирает себя избранниц модельной внешности. Девушки Тимати, как правило, выше него больше чем на голову (особенно на каблуках). Рядом с длинноногими красотками певец иногда выглядит забавно.

Рост Тимати — 169 сантиметров, однако он заглядывается на высоких статных девушек. У Алёны Шишковой — рост 176. У Анастасии Решетой рост вовсе 180 см. Столь же высока и новая пассия Тимати — Саша Дони.

Разница в росте Тимати нисколько не смущает.

"У меня вообще нет комплексов по поводу роста, комплексовать нужно мужчине по причине несостоятельности", — объяснил фолловерам шоумен.

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Автор: Елена Былкина
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