Тимур Юнусов (настоящее имя рэпера Тимати) опубликовал фотографию со своими детьми. Внезапно подписчики затронули тему роста шоумена.
Тимати поделился снимком с дочерью Алисой и сыном Ратмиром.
"Не так уж много нужно, что бы быть счастливым", — подписал фото шоумен.
Этот снимок почему-то заставил фолловеров поразмышлять над ростом звезды.
Рэпер выбирает себя избранниц модельной внешности. Девушки Тимати, как правило, выше него больше чем на голову (особенно на каблуках). Рядом с длинноногими красотками певец иногда выглядит забавно.
Рост Тимати — 169 сантиметров, однако он заглядывается на высоких статных девушек. У Алёны Шишковой — рост 176. У Анастасии Решетой рост вовсе 180 см. Столь же высока и новая пассия Тимати — Саша Дони.
Разница в росте Тимати нисколько не смущает.
"У меня вообще нет комплексов по поводу роста, комплексовать нужно мужчине по причине несостоятельности", — объяснил фолловерам шоумен.
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