Тимати высказался по поводу своего низкого роста

Тимур Юнусов (настоящее имя рэпера Тимати) опубликовал фотографию со своими детьми. Внезапно подписчики затронули тему роста шоумена.

Тимати поделился снимком с дочерью Алисой и сыном Ратмиром.

"Не так уж много нужно, что бы быть счастливым", — подписал фото шоумен.

Этот снимок почему-то заставил фолловеров поразмышлять над ростом звезды.

Рэпер выбирает себя избранниц модельной внешности. Девушки Тимати, как правило, выше него больше чем на голову (особенно на каблуках). Рядом с длинноногими красотками певец иногда выглядит забавно.

Рост Тимати — 169 сантиметров, однако он заглядывается на высоких статных девушек. У Алёны Шишковой — рост 176. У Анастасии Решетой рост вовсе 180 см. Столь же высока и новая пассия Тимати — Саша Дони.

Разница в росте Тимати нисколько не смущает.

"У меня вообще нет комплексов по поводу роста, комплексовать нужно мужчине по причине несостоятельности", — объяснил фолловерам шоумен.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.