Певица Азиза встала на защиту мужа лже-итальянца

Певица Азиза объяснила, что они с избранником собираются повторно сыграть свадьбу, теперь уже в Италии. Все нападки на своего возлюбленного, которого называют альфонсом, артистка воспринимает в штыки.

В последнее время среди итальянцев наблюдается большой спрос на зрелых состоятельных женщин из России.

Актриса Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянца. Не устояла перед обаянием представителей славных южан и певица Азиза.

Но если итальянские корни избранника Федункив сомнений не вызывают, то супруг Азизы, как выяснилось в одном из телевизионных ток-шоу, оказался уроженцем города Липецка, у которого имеются серьёзные проблемы с финансами.

Поклонники певицы советует ей хорошенько присмотреться к возлюбленному, укоряя её в некотором ослеплении.

Азиза отмечает, что не нуждается ни в чьих советах, так как прекрасно разбирается в людях.

"Я сразу чувствую, где правда, а где фальшь. И я бы никогда не сделала ошибки и не связала бы свою жизнь с человеком, не зная его по-настоящему. Я знаю всё об Александре Соколове. И, конечно же, о его родных: ныне здравствующих и ушедших в мир иной. Моя семья — это Александр, его мама Людмила, её младший сын Кирилл, его супруга, их дочь. Я знаю всё и о человеке, который, не будучи биологическим отцом Александра и Кирилла, воспитывал их в Италии", — цитирует слова звезды издание "Собеседник".