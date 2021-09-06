Певица Азиза объяснила, что они с избранником собираются повторно сыграть свадьбу, теперь уже в Италии. Все нападки на своего возлюбленного, которого называют альфонсом, артистка воспринимает в штыки.
В последнее время среди итальянцев наблюдается большой спрос на зрелых состоятельных женщин из России.
Актриса Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянца. Не устояла перед обаянием представителей славных южан и певица Азиза.
Но если итальянские корни избранника Федункив сомнений не вызывают, то супруг Азизы, как выяснилось в одном из телевизионных ток-шоу, оказался уроженцем города Липецка, у которого имеются серьёзные проблемы с финансами.
Поклонники певицы советует ей хорошенько присмотреться к возлюбленному, укоряя её в некотором ослеплении.
Азиза отмечает, что не нуждается ни в чьих советах, так как прекрасно разбирается в людях.
"Я сразу чувствую, где правда, а где фальшь. И я бы никогда не сделала ошибки и не связала бы свою жизнь с человеком, не зная его по-настоящему. Я знаю всё об Александре Соколове. И, конечно же, о его родных: ныне здравствующих и ушедших в мир иной. Моя семья — это Александр, его мама Людмила, её младший сын Кирилл, его супруга, их дочь. Я знаю всё и о человеке, который, не будучи биологическим отцом Александра и Кирилла, воспитывал их в Италии", — цитирует слова звезды издание "Собеседник".
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