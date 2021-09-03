Азиза поставила на место разоблачителей своего молодого супруга

40-летний возлюбленный певицы Азизы Алессандро Лортэ оказался не тем, за кого себя выдаёт.

Певица Азиза отреагировала на телевизионный скандал, в котором вывели на чистую воду её молодого возлюбленного.

57-летняя исполнительница Азиза недавно вышла замуж за итальянского ресторатора Алессандро Лортэ.

Однако избранник певицы оказался не совсем итальянцем. У мужчины русские корни, а его бизнес переживает не лучшие времена.

Азиза с негодованием встретила подобное разоблачение.

"Посмотрели передачу. Ну что сказать? Вороны каркают в студии. А я и мой супруг сочиняем новые песни)) Ты мой рассвет, счастье моё, ты мой покой, что клюет вороньё. Заказчики данной программы перестарались. А мы вдоволь насмеялись", — прокомментировала скандал Азиза в своём Instagram-аккаунте.

В доказательство своего женского счастья артистка опубликовала фотографию с огромным букетом белых роз.

Подписчики, однако, разоблачительную информацию восприняли более серьёзно. Певицу укорили за излишнюю доверчивость, которая могла быть вызвана долгим одиночеством женщины.

"Да, Валентина Легкоступова тоже так думала… Многие женщины, даже в возрасте, все как девочки-припевочки. А потом слезы льют… Как говорят, любви все возрасты покорны, но порой надо и мозги включать. Азиза, видимо, истосковалась без любви и ласки в одиночестве. Но время покажет, что к чему"; "Ну не знаю. Дыма без огня не бывает", — делились своим мнением подписчики.

В ТВ-программе рассказали, что, Алессандро Лортэ — на самом деле Александр Соколов, который переехал в Италию из Липецка.

Сейчас липецкий мачо явно испытывает серьёзные материальные проблемы. Азизе пришлось самой купить мужу наряд на свадьбу.

"Саша говорил маме: "Я не хочу жениться, она старая и страшная. И ещё сумасшедшая. Она мне не нужна, я не хочу портить молодость". Но мама заставила: "Нам нужны деньги"", — раскрыли скандальную информацию в программе Андрея Малахова.

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