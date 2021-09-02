Адвокаты защищают Монеточку в суде по иску Стаса Костюшкина

Стас Костюшкин собирается взыскать с певицы Монеточки 900 тыс. рублей в качестве компенсации за нарушение авторского права. Сегодня суд приступил к рассмотрению спорного дела.

Елизавета Гырдымова (настоящее имя Монеточки) не явилась на заседание суда. Она предоставила своим адвокатам право отстаивать свои интересы в суде.

Дело касается претензии экс-солиста группы "Чай вдвоём" Стаса Костюшкина к певице Монеточке. Певец увидел в песне Гырдымовой "Мамочка, я не зигую" мотив своей песни "Женщина, я не танцую".

Костюшкин посчитал, что его авторские права были нарушены, поэтому он обратился в судебные органы.

Перед обращением в суд Костюшкин попытался урегулировать конфликт в досудебном порядке, однако Монеточка, по его словам, не пошла ему навстречу, отказавшись обсуждать спорную ситуацию.

В суде в качестве доказательств ущемления своих законных прав представители Костюшкина представили видеозаписи, на которых Гырдымова исполняет композицию "Мамочка, я не зигую" на сценических площадках.

Представители ответчицы объясняют, что композиция является пародией и никогда не исполнялась на крупных площадках.

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