Джигурда пристыдил Соловьёва и вызвал его на поединок

Никита Джигурда намерен наказать телеведущего Владимира Соловьёва за то, что тот обидел Лию Ахеджакову. Шоумен пообещал журналисту "кармический бумеранг" и вызвал его на бой.

Ранее Соловьёв негативно отозвался о спектакле театра "Современник" "Первый хлеб", в котором одну из ролей сыграла Лия Ахеджакова. Народную артистку России обвинили в том, что она своим монологом якобы оскорбляет чувства ветеранов.

Первым за Лию Меджидовну вступился актёр Алексей Панин. Он назначил денежное вознаграждение тому, кто плюнет в лицо Владимиру Соловьёву. Вслед за Паниным Соловьёва пристыдил звезда фильма "Любить по-русски" Никита Джигурда.

"Он ссыкун. Я его неоднократно вызывал на ринг", — объяснил актёр в эфире YouTube-шоу "ГлавТема Народ".

Артист отметил, что когда обсуждал с представителем промоутерской компании кандидатуру соперника, он назвал Владимира Соловьёва.

"Я могу в чем-то не соглашаться с позицией гениальной актрисы Лии Ахеджаковой, но уважение проявлять к этой актрисе великой необходимо. То, что Соловьёв оскорбляет, обижает слабую, зная что ему за это ничего не будет. В моем лице он получит кармический бумеранг", — уверен Джигурда.

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