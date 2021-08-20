Анастасия Макеева слегла после сильнейшего нервного срыва

Супруг Анастасии Макеевой Роман Мальков уверен, что здоровье его избранницы подкосила ожесточённая травля.

Ранее Анастасия Макеева напугала поклонников публикацией в своём Instagram-аккаунте. Женщина сфотографировалась, лёжа на кровати в окружении препаратов, подавляющих стрессовые состояния.

"Сегодня всё сложно: скорая, нет сил, слёзы, потеря голоса. Я истощена… Неужели так должно быть или это испытание?" — жаловалась фолловерам актриса.

Роман Мальков подтвердил, что его супруга плохо себя чувствует.

Мужчина считает, что недомогание его жены вызвано проблемами в личной жизни.

Спокойно жить молодожёнам не даёт бывшая жена Малькова Светлана. Женщина стала частой гостьей ток-шоу. С экрана ТВ она обвиняет бывшего мужа и его новую возлюбленную, рассказывая о том, как несладко приходится её детям без материальной поддержки отца.

"Она в подавленном состоянии находится. Постоянно живет в стрессе, под постоянной угрозой физической расправы, вечными письмами во все возможные театры для того, чтобы просто сделать травлю… Ежедневные угрозы семье, родителям… Врачи сказали нужен полный покой", — цитирует слова Романа Малькова Пятый канал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.