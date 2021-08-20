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Анастасия Макеева слегла после сильнейшего нервного срыва

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруг Анастасии Макеевой Роман Мальков уверен, что здоровье его избранницы подкосила ожесточённая травля.

Анастасия Макеева слегла после сильнейшего нервного срыва

Ранее Анастасия Макеева напугала поклонников публикацией в своём Instagram-аккаунте. Женщина сфотографировалась, лёжа на кровати в окружении препаратов, подавляющих стрессовые состояния.

"Сегодня всё сложно: скорая, нет сил, слёзы, потеря голоса. Я истощена… Неужели так должно быть или это испытание?" — жаловалась фолловерам актриса.

Роман Мальков подтвердил, что его супруга плохо себя чувствует.

Мужчина считает, что недомогание его жены вызвано проблемами в личной жизни.

Спокойно жить молодожёнам не даёт бывшая жена Малькова Светлана. Женщина стала частой гостьей ток-шоу. С экрана ТВ она обвиняет бывшего мужа и его новую возлюбленную, рассказывая о том, как несладко приходится её детям без материальной поддержки отца.

"Она в подавленном состоянии находится. Постоянно живет в стрессе, под постоянной угрозой физической расправы, вечными письмами во все возможные театры для того, чтобы просто сделать травлю… Ежедневные угрозы семье, родителям… Врачи сказали нужен полный покой", — цитирует слова Романа Малькова Пятый канал.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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