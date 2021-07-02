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Представители церкви осудили венчание Анастасии Макеевой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Макеева вышла замуж четвёртый раз. На этот раз её избранником стал Роман Мальков. Союз, соединивший два сердца, вызвал самые противоречивые мнения у общественности.

Представители церкви осудили венчание Анастасии Макеевой

Представители церкви осудили поступок молодожёнов. В качестве аргумента они обвинили новоиспечённого мужа в уходе от жены и детей.

"Четвёртый брак не венчается в принципе. Венчаться можно три раза — церковь допускает три брака. Причём по канонам — браки не прелюбодеев, а тех, кого бросили, или вдовцов. Если она была в этот момент уже свободной женщиной, то их могли повенчать. Но она тоже виновна в грехе прелюбодеяния, потому что приняла прелюбодея. Последствия такого — пойдёт в ад", — прокомментировал свое мнение иеромонах Феодорит в интервью "Blitz+".

Сами же супруги наслаждаются обществом друг друга и не скрывают глубины своих чувств. Об этом свидетельствуют их посты в социальных сетях.

"Я получаю безумный кайф от того, что могу себе позволить быть и хозяином, и рабом для своей жены, которая, конечно, для меня имеет титул "Королева", — сообщил в Instagram Роман Мальков.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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